மாநில செய்திகள்

அமெரிக்காவில் இருந்து சென்னை வந்த சிறுவனுக்கு கொரோனா அறிகுறி: பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 39 ஆக உயர்வு + "||" + The boy, who came from the United States to Chennai Corona sign: the number of victims rises to 39

அமெரிக்காவில் இருந்து சென்னை வந்த சிறுவனுக்கு கொரோனா அறிகுறி: பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 39 ஆக உயர்வு