மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணிக்கு காங்கிரஸ் அளித்த ரூ.1 கோடியை ஏற்க தமிழக அரசு மறுப்பு - கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி + "||" + For corona prevention work 1 crore provided by the Congress Tamil Nadu government refuses to accept Interview with KS Alagiri

கொரோனா தடுப்பு பணிக்கு காங்கிரஸ் அளித்த ரூ.1 கோடியை ஏற்க தமிழக அரசு மறுப்பு - கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி