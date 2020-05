மாநில செய்திகள்

பள்ளி, கல்லூரிகளை திறப்பது குறித்து பெற்றோருடன் ஆலோசித்து அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும் - மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + With regard to opening schools and colleges Report with parents and send report Central government order

பள்ளி, கல்லூரிகளை திறப்பது குறித்து பெற்றோருடன் ஆலோசித்து அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும் - மத்திய அரசு உத்தரவு