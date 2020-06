மாநில செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த அதிரடி நடவடிக்கை “ஒருவருக்கு தொற்று ஏற்பட்டால் குடும்பத்தினர் அனைவரும் முகாமுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள்” என்று எச்சரிக்கை + "||" + To control the corona Action in action If someone is infected All of the family Warning that they will be sent to the camp

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த அதிரடி நடவடிக்கை “ஒருவருக்கு தொற்று ஏற்பட்டால் குடும்பத்தினர் அனைவரும் முகாமுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள்” என்று எச்சரிக்கை