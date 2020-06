மாநில செய்திகள்

தி.மு.க.வினர் மீது பொய் வழக்குகள் போடுவதை கண்டித்து தொடர் போராட்டங்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + On the DMK Denouncing lying cases A series of struggles The decision was taken at a meeting chaired by MK Stalin

தி.மு.க.வினர் மீது பொய் வழக்குகள் போடுவதை கண்டித்து தொடர் போராட்டங்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு