மாநில செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் தொடர் மழை தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு; பார்சல் ரெயில் ரத்து + "||" + Continuous Rain in Kumari District Soil deterioration on the rails Parcel Rail Cancellation

குமரி மாவட்டத்தில் தொடர் மழை தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு; பார்சல் ரெயில் ரத்து