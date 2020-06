மாநில செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு அமலாகவுள்ள 4 மாவட்டங்களில் வீடுகளுக்கே சென்று ரூ.1,000 வழங்கப்படும் - அமைச்சர் காமராஜ் + "||" + Rs. 1,000 will be paid to households in 4 districts where curfew is in force - Minister Kamaraj

முழு ஊரடங்கு அமலாகவுள்ள 4 மாவட்டங்களில் வீடுகளுக்கே சென்று ரூ.1,000 வழங்கப்படும் - அமைச்சர் காமராஜ்