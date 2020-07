மாநில செய்திகள்

பா.ஜ.க. நிர்வாகியை தாக்க முயன்ற வழக்கு; தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.வுக்கு ஐகோர்ட்டு முன்ஜாமீன் + "||" + Case of tried to attack BJP administrator; High Court gave bail to DMK MLA

பா.ஜ.க. நிர்வாகியை தாக்க முயன்ற வழக்கு; தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.வுக்கு ஐகோர்ட்டு முன்ஜாமீன்