மாநில செய்திகள்

பொதுமக்கள் குறைகளை ‘வீடியோ கால்’ மூலம் என்னிடம் தெரிவிக்கலாம் - சென்னை புதிய போலீஸ் கமிஷனர் அதிரடி அறிவிப்பு + "||" + Public grievances can be reported to me via video call - Chennai New Police Commissioner Action Notice

பொதுமக்கள் குறைகளை ‘வீடியோ கால்’ மூலம் என்னிடம் தெரிவிக்கலாம் - சென்னை புதிய போலீஸ் கமிஷனர் அதிரடி அறிவிப்பு