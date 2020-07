மாநில செய்திகள்

கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் 3 நாட்களுக்குள் மருத்துவரை அணுக வேண்டும் - சுகாதாரத்துறை செயளாலர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + If you have coronal symptoms, you should consult a doctor within 3 days - Health Secretary Radhakrishnan

கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் 3 நாட்களுக்குள் மருத்துவரை அணுக வேண்டும் - சுகாதாரத்துறை செயளாலர் ராதாகிருஷ்ணன்