மாநில செய்திகள்

தளர்வுகள் இல்லா முழு ஊரடங்கு: சென்னையில், கடைகள் அடைப்பு; சாலைகள் வெறிச்சோடின - போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Full curfew without relaxation: In Chennai, shops closed; Roads were deserted - police under intense surveillance

தளர்வுகள் இல்லா முழு ஊரடங்கு: சென்னையில், கடைகள் அடைப்பு; சாலைகள் வெறிச்சோடின - போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு