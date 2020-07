மாநில செய்திகள்

பாரசிட்டமால் மாத்திரைகளை மருத்துவர் பரிந்துரை இல்லாமல் வழங்கக்கூடாது என உத்தரவு பிறப்பிக்கவில்லை-தமிழக அரசு விளக்கம் + "||" + No order issue on paracetamble tablet not give without prescription ; TN Govt Clarifies on Court

பாரசிட்டமால் மாத்திரைகளை மருத்துவர் பரிந்துரை இல்லாமல் வழங்கக்கூடாது என உத்தரவு பிறப்பிக்கவில்லை-தமிழக அரசு விளக்கம்