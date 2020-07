மாநில செய்திகள்

அதிமுக ஆட்சியில் காவல்துறை சுதந்திரமாக கட்டுப்பாட்டுடன் இயங்கி வருகிறது - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் + "||" + Under the AIADMK regime, the police are operating independently and with restraint - Minister CV Shanmugam

அதிமுக ஆட்சியில் காவல்துறை சுதந்திரமாக கட்டுப்பாட்டுடன் இயங்கி வருகிறது - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம்