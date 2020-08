மாநில செய்திகள்

சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் இந்திய அளவில் 7-வது இடம் பிடித்த நாகர்கோவில் என்ஜினீயர் + "||" + Nagercoil Engineer ranked 7th in India in the Civil Services Examination

சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் இந்திய அளவில் 7-வது இடம் பிடித்த நாகர்கோவில் என்ஜினீயர்