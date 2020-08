மாநில செய்திகள்

விநாயகர் சிலை விவகாரம் அரசு முடிவுக்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் வழக்குகள் தாக்கல் - ஐகோர்ட்டில் விரைவில் விசாரணை + "||" + Ganesha statue case filed in support of and against government decision - soon to be heard in High Court

விநாயகர் சிலை விவகாரம் அரசு முடிவுக்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் வழக்குகள் தாக்கல் - ஐகோர்ட்டில் விரைவில் விசாரணை