மாநில செய்திகள்

சட்டசபைக்குள் குட்கா கொண்டு சென்ற விவகாரம்; தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் வாதங்களே என்னுடைய வாதம் - ஐகோர்ட்டில் கு.க.செல்வம் சார்பில் கோரிக்கை + "||" + The affair that brought Gutka into the assembly; My argument is the arguments of the DMK MLAs - demand on behalf of KK Selvam in High Court

சட்டசபைக்குள் குட்கா கொண்டு சென்ற விவகாரம்; தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் வாதங்களே என்னுடைய வாதம் - ஐகோர்ட்டில் கு.க.செல்வம் சார்பில் கோரிக்கை