மாநில செய்திகள்

அரசுப்பள்ளியில் இந்தி கட்டாயமா? - 3வது மொழியாக இந்தி படிக்க விருப்பமா என்ற கேள்வியால் சர்ச்சை + "||" + Is Hindi compulsory in government schools? - Controversy over the question of whether I want to study Hindi as a 3rd language

அரசுப்பள்ளியில் இந்தி கட்டாயமா? - 3வது மொழியாக இந்தி படிக்க விருப்பமா என்ற கேள்வியால் சர்ச்சை