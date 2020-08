மாநில செய்திகள்

என்ஜினீயரிங் படிப்பில் சேருவதற்கு மாணவர்கள் சான்றிதழ் பதிவேற்றம் செய்ய 24-ந்தேதி வரை அவகாசம் + "||" + Students have till 24th day to upload the certificate to join the engineering course

என்ஜினீயரிங் படிப்பில் சேருவதற்கு மாணவர்கள் சான்றிதழ் பதிவேற்றம் செய்ய 24-ந்தேதி வரை அவகாசம்