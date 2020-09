மாநில செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டி அருகே ஆன்லைன் வகுப்பு புரியாததால் 11ம் வகுப்பு மாணவன் தற்கொலை - போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை + "||" + 11th class student commits suicide near Andipatti due to lack of online class - Police file case and investigate

