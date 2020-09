மாநில செய்திகள்

அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் தலைமைச் செயலாளர் 4ம் தேதி ஆலோசனை + "||" + The Chief Secretary consulted with all the District Collectors on the 4th

