மாநில செய்திகள்

கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி தனியார் பள்ளிகளில் ஒதுக்கப்படும் 25 சதவீத இடங்களில் வேறு மாணவர்களை நிரப்பக்கூடாது - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + 25 per cent of the seats allotted in private schools under the Right to Education Act should not be filled by other students - High Court order

