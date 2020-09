மாநில செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ரூ.19.20 கோடியில் 11 புதிய திட்ட பணிகள் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + 19.20 crore in Thiruvannamalai district 11 new projects - Chief Minister Palanisamy laid the foundation

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ரூ.19.20 கோடியில் 11 புதிய திட்ட பணிகள் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார்