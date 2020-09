மாநில செய்திகள்

பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில் முறைகேடு: ஆளும் அதிமுக தலைவர்களின் உதவி இன்றி நடந்திருக்க முடியாது - கனிமொழி எம்.பி. + "||" + Abuse in PM Kisan's plan: Could not have happened without the help of ruling AIADMK leaders - Kanimozhi MP

பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில் முறைகேடு: ஆளும் அதிமுக தலைவர்களின் உதவி இன்றி நடந்திருக்க முடியாது - கனிமொழி எம்.பி.