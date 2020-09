மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வு குறித்து கருத்து: நடிகர் சூர்யா மீது நடவடிக்கை கூடாது ; கி.வீரமணி, முத்தரசன் வலியுறுத்தல் + "||" + No action should be taken against actor Surya; K. Veeramani, Mutharasan insistence

நீட் தேர்வு குறித்து கருத்து: நடிகர் சூர்யா மீது நடவடிக்கை கூடாது ; கி.வீரமணி, முத்தரசன் வலியுறுத்தல்