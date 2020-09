மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் இணையதளத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Chief Minister Palanisamy launched the website of the Tamil Nadu Skills Development Corporation

