மாநில செய்திகள்

தமிழக விவசாயிகள், மக்கள் நலனுக்கு எதிரான மேகதாது அணை கட்டுமான பணிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கக்கூடாதுபிரதமருக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + The construction of the Meghadau Dam should not be approved MK Stalin's letter to the Prime Minister

தமிழக விவசாயிகள், மக்கள் நலனுக்கு எதிரான மேகதாது அணை கட்டுமான பணிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கக்கூடாதுபிரதமருக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்