மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ‘ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு’ திட்டம் தொடங்கி வைத்தார், முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Chief Minister Palanisamy launched the 'One Nation One Ration Card' scheme in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் ‘ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு’ திட்டம் தொடங்கி வைத்தார், முதலமைச்சர் பழனிசாமி