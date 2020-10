மாநில செய்திகள்

எதிரிகள், துரோகிகள் நினைப்பது போன்று அதிமுகவில் எதுவும் நடக்காது - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Nothing will happen in the AIADMK as the enemies and traitors think - Minister Jayakumar

எதிரிகள், துரோகிகள் நினைப்பது போன்று அதிமுகவில் எதுவும் நடக்காது - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்