மாநில செய்திகள்

காஞ்சிபுரத்தில் பன்னீர்செல்வத்தை ஆதரித்து ஒட்டப்பட்ட “நாளைய முதல்வரே” சுவரொட்டியால் பரபரப்பு + "||" + 'Tomorrow's Chief Minister' poster in Kanchipuram in favour of Panneer Selvam

காஞ்சிபுரத்தில் பன்னீர்செல்வத்தை ஆதரித்து ஒட்டப்பட்ட “நாளைய முதல்வரே” சுவரொட்டியால் பரபரப்பு