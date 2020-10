மாநில செய்திகள்

‘குஷ்பு விலகியதால் கட்சிக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை’ - கே.எஸ்.அழகிரி அறிக்கை + "||" + ‘There is no loss to the party due to Khushbu’s departure’ - KS Alagiri statement

‘குஷ்பு விலகியதால் கட்சிக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை’ - கே.எஸ்.அழகிரி அறிக்கை