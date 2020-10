மாநில செய்திகள்

“25 ஆயிரம் உறுப்பினர்கள் இருந்தால்தான் அங்கீகாரம் என நிபந்தனை விதிக்கலாம்” - தேர்தல் கமிஷனுக்கு ஐகோர்ட்டு யோசனை + "||" + "Recognition can be imposed only if there are 25,000 members" - ICC idea to the Election Commission

“25 ஆயிரம் உறுப்பினர்கள் இருந்தால்தான் அங்கீகாரம் என நிபந்தனை விதிக்கலாம்” - தேர்தல் கமிஷனுக்கு ஐகோர்ட்டு யோசனை