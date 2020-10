மாநில செய்திகள்

2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக 180 தொகுதிகளை கைப்பற்றுவது உறுதி - முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் + "||" + AIADMK to win 180 seats in 2021 assembly polls - Former minister Natham Viswanathan

2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக 180 தொகுதிகளை கைப்பற்றுவது உறுதி - முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன்