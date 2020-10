மாநில செய்திகள்

முதலமைச்சர் முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்த மாற்றுக் கட்சியினர் + "||" + Alternative party members joined the AIADMK in the presence of the Chief Minister

முதலமைச்சர் முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்த மாற்றுக் கட்சியினர்