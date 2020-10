மாநில செய்திகள்

இந்தியாவில் மிகச் சிறந்த முறையில் ஆட்சி செய்ய ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம், கடினமாக உழைப்போம் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + We will work together and work hard to rule India in the best possible way - Chief Minister Palanisamy

