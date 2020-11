மாநில செய்திகள்

சார்ஜாவில் இருந்து பேஸ்ட் வடிவில் தங்கம் கடத்தல் - கோவை விமான நிலையத்தில் அதிகாரிகள் பறிமுதல் + "||" + Gold smuggled in paste form from Sharjah - Authorities seize at Coimbatore airport

சார்ஜாவில் இருந்து பேஸ்ட் வடிவில் தங்கம் கடத்தல் - கோவை விமான நிலையத்தில் அதிகாரிகள் பறிமுதல்