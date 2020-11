மாநில செய்திகள்

வீட்டின் முன் திரண்ட ரசிகர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்த ரஜினிகாந்த் + "||" + Rajinikanth wishes Diwali to fans gathered in front of the house

