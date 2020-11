மாநில செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி 2 நாட்களில் ரூ.466 கோடிக்கு மது விற்பனை கடந்த 5 ஆண்டு வசூலை முறியடித்து சாதனை + "||" + Liquor sales to Rs 466 crore in 2 days over Deepavali

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி 2 நாட்களில் ரூ.466 கோடிக்கு மது விற்பனை கடந்த 5 ஆண்டு வசூலை முறியடித்து சாதனை