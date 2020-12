மாநில செய்திகள்

“சாதி வாரியான கணக்கெடுப்பு நடத்த ஆணையம் அமைக்கப்படும்” - முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + "A commission will be set up to conduct a caste wise survey" - Chief Minister Edappadi Palanisamy

“சாதி வாரியான கணக்கெடுப்பு நடத்த ஆணையம் அமைக்கப்படும்” - முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி