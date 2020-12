பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து கருத்துக்கள் கேட்ட பின்னர் முடிவு எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

மாநில செய்திகள்

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து கருத்துக்கள் கேட்ட பின்னர் முடிவு எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + The decision will be taken after hearing the views on the opening of schools - Minister Senkottayan

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து கருத்துக்கள் கேட்ட பின்னர் முடிவு எடுக்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்