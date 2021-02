மாநில செய்திகள்

சீர்காழியில் தாய்,மகன் கொலை- கொள்ளை வழக்கில் கைதான வாலிபரின் கடையில் இருந்த பொருட்களை இரவோடு இரவாக எடுத்துச்சென்ற சகோதரர் + "||" + The brother who took the items from the youths shop overnight

சீர்காழியில் தாய்,மகன் கொலை- கொள்ளை வழக்கில் கைதான வாலிபரின் கடையில் இருந்த பொருட்களை இரவோடு இரவாக எடுத்துச்சென்ற சகோதரர்