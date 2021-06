மாநில செய்திகள்

கச்சத்தீவு கடல் பகுதியில் பழைய பஸ்களை கடலில் இறக்கும் இலங்கை அரசு சமூகவலைத்தளங்களில் பரவும் படங்கள் + "||" + In the sea area of Kachchativu Old buses Government of Sri Lanka dying at sea

கச்சத்தீவு கடல் பகுதியில் பழைய பஸ்களை கடலில் இறக்கும் இலங்கை அரசு சமூகவலைத்தளங்களில் பரவும் படங்கள்