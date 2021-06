மாநில செய்திகள்

சசிகலாவுடன் பேசியதால் அ.தி.மு.க.வில் இருந்து நீக்கப்பட்டவரின் சொகுசு கார் எரிப்பு + "||" + Luxury car burning of a man who was fired from the AIADMK for talking to Sasikala

சசிகலாவுடன் பேசியதால் அ.தி.மு.க.வில் இருந்து நீக்கப்பட்டவரின் சொகுசு கார் எரிப்பு