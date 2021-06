ஏழை, கிராமப்புற மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதால் நீட் தேர்வை தொடர்ந்து நடத்துவது சமூக அநீதி

மாநில செய்திகள்

ஏழை, கிராமப்புற மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதால் நீட் தேர்வை தொடர்ந்து நடத்துவது சமூக அநீதி + "||" + It is a social injustice to continue to conduct NEET examination as poor, rural students are affected

ஏழை, கிராமப்புற மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதால் நீட் தேர்வை தொடர்ந்து நடத்துவது சமூக அநீதி