மாநில செய்திகள்

13 ஆண்டுகளாக தவறான தகவல் அளித்த அதிகாரிகளுக்கு எதிராக ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது? ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Why not take action against officials who have provided false information for 13 years? ICourt question

13 ஆண்டுகளாக தவறான தகவல் அளித்த அதிகாரிகளுக்கு எதிராக ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது? ஐகோர்ட்டு கேள்வி