மாநில செய்திகள்

போதிய ஆவணங்கள் இன்றி தொடரப்படும் வழக்குகளால் கோர்ட்டின் நேரம் வீணாகிறது மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதி வேதனை + "||" + Will proceed without adequate documentation Court time wasted by lawsuits, Madurai High Court judge tormented

போதிய ஆவணங்கள் இன்றி தொடரப்படும் வழக்குகளால் கோர்ட்டின் நேரம் வீணாகிறது மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதி வேதனை