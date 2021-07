மாநில செய்திகள்

21 கி.மீ. தூர மாரத்தான் போட்டியில் பங்கேற்ற அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் 2 மணி நேரம் 8 நிமிடத்தில் கடந்தார் + "||" + Take part in the marathon Minister Ma. Subramanian 2 hours and 8 minutes passed

