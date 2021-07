மாநில செய்திகள்

தமிழக பள்ளிகளில் 9, 10-ம் வகுப்புகளில் இடைநிற்றல் விகிதம் அதிகம் மத்திய கல்வி அமைச்சகம் தகவல் + "||" + In Tamil Nadu schools In 9th and 10th classes The dropout rate is high Federal Ministry of Education Information

தமிழக பள்ளிகளில் 9, 10-ம் வகுப்புகளில் இடைநிற்றல் விகிதம் அதிகம் மத்திய கல்வி அமைச்சகம் தகவல்