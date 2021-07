மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வை தவிர்க்க முடியாது: மருத்துவ படிப்பில் தமிழ்வழி கல்வி மாணவர்களுக்கு தனி இடஒதுக்கீடு - டாக்டர்கள் சங்கம் ஆலோசனை + "||" + Need selection cannot be avoided In medical study Separate reservation Consult with the Doctors Association

நீட் தேர்வை தவிர்க்க முடியாது: மருத்துவ படிப்பில் தமிழ்வழி கல்வி மாணவர்களுக்கு தனி இடஒதுக்கீடு - டாக்டர்கள் சங்கம் ஆலோசனை