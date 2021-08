மாநில செய்திகள்

இப்போதைக்கு பள்ளி, கல்லூரிகள் திறப்பு இல்லை + "||" + Schools and colleges are not open

இப்போதைக்கு பள்ளி, கல்லூரிகள் திறப்பு இல்லை