மாநில செய்திகள்

நண்பர்களுடன் கடலில் குளித்த போது பரிதாபம்: ராட்சத அலையில் சிக்கி பிளஸ்-2 மாணவர் பலி + "||" + Pity while bathing in the sea with friends: Plus-2 student killed in giant wave

நண்பர்களுடன் கடலில் குளித்த போது பரிதாபம்: ராட்சத அலையில் சிக்கி பிளஸ்-2 மாணவர் பலி